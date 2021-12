Ligue 1 : L'Olympique de Marseille surpris par Brest et sa dynamique historique

La 17e journée de Ligue 1 s'ouvrait, ce samedi à 17 heures, avec une alléchante affiche entre l'Olympique de Marseille (2e, 29 pts) et le Stade Brestois (11e, 21 pts).

Dauphin du PSG, l'OM, qui restait sur deux victoires consécutives, avait la ferme intention de poursuivre cette bonne série en championnat au Stade Vélodrome. En face, les Marseillais recevaient des Brestois dans une forme absolument étincelante qui restaient sur une dynamique historique de cinq victoires consécutives.

Dès les premiers instants de cette rencontre, les Olympiens prenaient le contrôle du jeu et mettaient une grosse pression sur la défense brestoise comme cette frappe puissante de Gerson que Bizot détournait difficilement (7e). Le Brésilien déclenchait une frappe imparable sous la barre de l'ancien portier de Genk (29e), 1-0.

En tête à la pause, les Phocéens se sabordaient pourtant au retour des vestiaires sur une faute de main de Kamara dans sa surface... Après consultation de la VAR, le penalty était confirmé et Faivre se chargeait de transformer la sentence en prenant Lopez à contre-pied (53e), 1-1. Les visiteurs prendront ensuite les commandes de la rencontre. D'une subtile talonnade, Le Douaron trouvait Honorat qui concluait un magnifique contre d'une terrible frappe sous la barre du portier marseillais (70e), 1-2. Le score ne bougeait plus. En attendant les autres rencontres de cette 17e journée, l'OM conserve sa deuxième place. Grâce à son sixième de rang, Brest se hisse provisoirement à la sixième place et confirme sa forme étincelante.