Mbappé, sa plus grande peur: "Je ne peux pas être comme ça"

L'attaquant du PSG a livré une grosse interview sur Amazon Prime, en conpagnie de Thierry Henry.

Dans un entretien qui sera diffusé dimanche sur la chaîne Amazon Prime Video, Kylian Mbappé (22 ans, 20 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) s'est livré auprès de Thierry Henry. L'attaquant du Paris Saint-Germain évoque notamment sa peur de ne pas répondre aux attentes sur le terrain.

"Ce qui me fait peur ? De ne pas gagner, de décevoir, a répondu l'international français. Parce que tu es exigeant avec toi-même. Les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi. Tu as toujours une sur-exigence envers toi-même. Tu sais ce que c’est : tu te parles à toi-même. Tu te dis : je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas décevoir, je ne peux pas mal jouer. Et c’est quelque chose qui t’anime tous les jours. Tous les jours quand tu prépares le match tu te dis : ce match-là, je ne peux pas ne pas bien jouer."