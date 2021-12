Monaco et Matazo déroulent, Faes et Reims déchantent

Il y avait 4 rencontres en Ligue 1 ce dimanche après-midi. Les Belges ont connu des fortunes diverses.

Réduit à dix, Reims a été stoppé par Angers (1-2) ce dimanche à domicile dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

En forme malgré la nouvelle absence de leur entraîneur Oscar Garcia, testé positif au Covid-19, les Champenois se sont retrouvés à 10 après l'expulsion de Berisha pour deux deux cartons jaunes. Les locaux souffrent et son punis au retour des vestiaires sur un penalty d eBoufal (49', 0-1). Ce but réveille les Rémois malgré leur infériorité numérique et c'est Foket qui provoque un penalty marqué par Ekitike (59', 1-1).Mais ce sont ensuite les hommes de Gérald Baticle qui se faisaient les plus menaçants et Boufal trouvait Fulgini qui leur redonnait un avantage définitif (1-2, 75e).

Monaco de son côté n'a pas fait dans le détail. Avec Matazo pendant 15 minutes, les Monégasques se sont imposés sur le score de 4-0 contre Mets. Les buts ont été marqués par Diop, Volland, Gelson et Ben Yedder.

Les autres résultats:

Montpellier - Clermont 1-0

Lorient - Nantes 0-1