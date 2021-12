Manchester City se contente du service minimum contre un Wolverhampton à 10

Manchester City a enchaîné, mais cela n'aura pas été simple. L'expulsion (stupide) de Raul Jimenez avant la mi-temps a condamné Wolverhampton à l'exploit.

Face à un Wolverhampton très organisé, où Leander Dendoncker était titulaire dans l'entrejeu, Manchester City a peiné à l'emporter. Les Wolves tenaient bon jusqu'à la mi-temps, mais ont rejoint les vestiaires réduits à dix : Raul Jimenez a pris ... deux cartons jaunes en à peine une minute, au bout des arrêts de jeu de la première période.

En seconde mi-temps, City aura cependant besoin d'un penalty pour ouvrir le score, via Raheem Sterling (66e, 1-0). Un score qui ne bougera plus, malgré la montée au jeu de Kevin De Bruyne à la 74e. Service minimum pour les Skyblue, qui enchaînent cependant une 6e victoire consécutive en Premier League et conservent ainsi la première place du championnat.