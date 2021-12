Deux nouveaux centenaires à Manchester City

Une courte victoire et deux caps symboliques pour les Sky Blues, samedi après-midi.

Pourtant en supériorité numérique, Manchester City a souffert pour disposer de Wolverhampton, samedi après-midi en Premier League. Deux Sky Blues en ont pourtant profité pour faire un pas dans l'histoire des Sky Blues.

Ederson a préservé son but. Il a réalisé sa 100e clean sheet pour Manchester City. Raheem Sterling a inscrit, sur penalty, l'unique but du match. C'est son 100e but en championnat, il devient le 32e joueur à atteindre ce cap en Premier League.