Bundesliga : Wolfsburg et ses Belges s'écroulent à Cologne, lourde défaite pour Boyata

Malgré un assist de Lukebakio, Wolfsburg s'est fait surprendre par Cologne.

Rien ne va plus pour Wolfsburg. Le club allemand s'est incliné sur le fil 2-3 contre Cologne et enchaine une sixième défaite d'affilée toutes compétitions condondues. Casteels, Bornauw, Vranckx et Lukebakio ont joué l'intégralité de la rencontre. Ce dernier fut d'ailleurs l'auteur d'un assist sur le deuxième but des Loups.

De leur côté, le Hertha Berlin et Dedryck Boyata (qui portait le brassard de capitaine et qui a joué les 90 minutes) s'est lourdement incliné 4-0 face à Mayence. Pour terminer, Bielefeld s'est imposé 2-0 face à Bochum.