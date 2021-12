Bundesliga : le Hertha surprend Dortmund qui s'éloigne encore plus de la 2e place

Les Borussen perdent du terrain dans la course au titre.

Le Borussia Dortmund a été surpris ce samedi. En déplacement du côté du Hertha Berlin, les Borussen se sont inclinés sur le score de 3-2. Pourtant, tout avait bien débuté pour le BVB qui a ouvert le score à la demi-heure via Brandt.

Mais en seconde période fut à l'avantage du club berlinois. A la 51e, l'ex-Standardman Ishak Belfodil permettait au Hertha d'égaliser avant que Richer n'inscrive un doublé (57e et 69e). La réduction au score de Tigges n'a pas empêché Dortmund de s'incliner.

Côté belge, Boyata et Witsel n'étaient pas présents sur la feuille de match. Thomas Meunier a débuté la rencontre avant d'être remplacé à la 72e tandis que Thorgan Hazard est monté à la 58e. Au classement, Dortmund perd du terrain dans la course au titre et compte 34 points, soit neuf de moins que le Bayern.