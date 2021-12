🎥 Dries Mertens et le Napoli viennent à bout du Milan AC

Fin de la 18e journée de Serie A avec un choc au menu, entre le Milan AC et Naples.

Ce choc entre le Milan AC et Naples à San Siro débutait sans Belges au coup d'envoi. En effet, c'est depuis le banc que Dries Mertens et Alexis Saelemaekers assistaient à l'ouverture du score rapide d'Elmas (5e). L'ailier devançait Ibrahimovic sur corner pour tromper Maignan de la tête.

La première réaction de Milan venait d'Ibrahimovic dont la reprise flirtait avec le poteau d'Ospina (18e), avant que Florenzi ne s'illustre également d'une reprise à la demi-heure. Lozano répondait en fin de période, mais buttait sur un Romagnoli décisif.

Après le repos, Ibrahimovic testait à nouveau Ospina qui déviait la reprise du Suédois. La rencontre se fermait et les occasions étaient plus rares, malgré les montées au jeu de Giroud, Saelemaekers puis Mertens. En toute fin de match, Kessié voyait son but refusé par la VAR pour un hors-jeu de Giroud. Une décision réfutée par les Rossoneri mais maintenue.

Le Napoli l'emporte finalement, une victoire très précieuse qui permet aux Partenopei de revenir à hauteur de l'adversaire du soir, à la 2e place de Serie A.