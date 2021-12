Au terme d'un match riche en buts, Tottenham et Liverpool se quittent sur un score de parité

Match animé entre deux grosses cylindrées du football anglais.

Tottenham recevait Liverpool dans le cadre de la 18e journée de championnat, marquée par de nombreux reports suite au Covid. Les Londoniens ouvraient le score via leur capitaine Harry Kane (13e). Diogo Jota, pour son 10e but de la saison, égalisait à la 35e. Déjà auteur de l'assist sur le but du Portugais, Andy Robertson mettaient les Reds aux commandes (69e), sur un but controversé.

Heung-Min Son répondait presque directement à l'Ecossais (74e), avant que ce dernier se voie indiquer la direction des vestiaires par l'arbitre Paul Tierney suite à une carte rouge. Une décision qui fera grincer des dents côté Liverpuldien, Kane n'ayant pas écopé de la même sanction plus tôt dans le match malgré une intervention dangereuse sur... Andy Robertson. Ce match nul ne fait ni l'affaire des Spurs, 7e, ni des Reds, toujours 2e derrière Manchester City.