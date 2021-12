Carlo Ancelotti encourage Eden Hazard : "Une arme de plus pour la seconde partie de saison"

Enfin ! Eden Hazard était titulaire ce dimanche, et a même disputé l'intégralité de la rencontre. Et Carlo Ancelotti a même donné des raisons au Diable d'espérer une bonne deuxième partie de saison.

Eden Hazard, on le sait, aimerait rester au Real Madrid, malgré ses difficultés récentes. Et si Carlo Ancelotti a longtemps tergiversé, il lui a finalement accordé du temps de jeu ce dimanche, le titularisant contre Cadix et le laissant sur le terrain tout le match. "Il a eu du mal à rentrer dans sa rencontre, mais c'était meilleur en seconde période", reconnaît l'entraîneur du Real Madrid après le match.

"Il n'a pas l'habitude de jouer à droite comme ça, mais quand il revenait dans le jeu pour combiner avec Karim Benzema, il était très bon et très actif", ajoute Ancelotti. "Hazard peut être une arme supplémentaire pour la seconde partie de saison". Une promesse de temps de jeu plus régulier pour Eden ?