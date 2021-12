Un clash Suarez-Simeone ? L'Uruguayen a insulté son coach

Luis Suarez, mécontent de son remplacement, a adressé des mots peu amènes à son entraîneur Diego Simeone.

Luis Suarez a été remplacé peu avant l'heure de jeu lors de la défaite de l'Atlético Madrid sur la pelouse du FC Séville et visiblement, l'Uruguayen avait quelque chose à redire à cette décision de son entraîneur Diego Simeone. "C*nnard de m*rde, c'est toujours la même chose", balance ainsi Suarez lors de son remplacement, des mots captés par les micros de Movistar. On connaît le caractère de Luis Suarez et on doute que Simeone en prenne ombrage ...