Grealish et Foden ont été punis par Guardiola

Le technicien catalan ne badine pas avec la discipline.

Pep Guardiola ne badine pas avec la discipline. Les milieux offensifs de Manchester City, Jack Grealish (26 ans, 13 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) et Phil Foden (21 ans, 11 matchs et 4 buts en Premier League cette saison), l’ont appris à leurs dépens. Coupables d’avoir effectué une virée nocturne dans un bar après le carton contre Leeds (7-0) mardi dernier, les deux hommes n’étaient pas au meilleur de leur forme le lendemain à l’entraînement et leur coach a décidé de les sanctionner en les laissant sur le banc dimanche contre Newcastle (4-0), explique The Times.

Cette information a été implicitement confirmée par le technicien catalan en conférence de presse. "Ce n'était pas une rotation, non. J'ai choisi cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer aujourd'hui, ces gars-là et pas les autres. À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand, en dehors du terrain, ce n’est pas correct, ils ne jouent pas. Nous devons être concentrés tout le temps à cause des distractions de la période de Noël", a souligné l’Espagnol. Le message est clair !