Le Standard refuse le huis clos à la suite des incidents contre Charleroi

Les Rouches veulent des sanctions ciblées!

Ce mardi, le Standard (tout comme Charleroi), est passé devant le conseil disciplinaire de l'Union Belge ce mardi. Il était question des incidents qui ont émaillé la rencontre entre le club liégeois et le Sporting de Charleroi lors du dernier choc wallon.

D'après les informations de Sud Presse,le Parquet de l'Union belge, lors de cette audience, a maintenu sa demande initiale: une sanction de 4 matches à huis clos et une amende de 5000 euros pour le Standard. De son côté, le Standard (via son avocat) a demandé à ce que les sanctions soient ciblées, afin de ne pas sanctionner tous les supporters et par la même le club dans son ensemble.

De son côté, Charleroi, également représenté lors de l’audience, a simplement demandé que le résultat (0-3) reste acquis par le club, ce qui devrait être acté.

Pour rappel, dans les jours qui ont suivi les incidents, le club liégeois avait pris des mesures en interne en n'autorisant plus les déplacements de ses supporters et la fermeture du 1er étage de la tribune 3 (D3, E3, F3) et du 1er étage de la tribune 4 (E4) jusqu'à nouvel ordre.