Nouveau camouflet pour le Standard de Liège qui ne parvient pas à clôturer l'année sur une belle note

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège recevait Zulte Waregem lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège voulait clôturer l'année 2021 sur une belle note. Luka Elsner devait se passer des services Kostas Laifis, malade. Mehdi Carcela était aligné tandis que Samuel Bastien débutait la partie sur le banc tout comme le jeune Cihan Canak.

Le round d'observation durera longtemps, trop longtemps. À noter beaucoup de déchets techniques de la part des locaux, mais aussi des visiteurs. Logique étant donné le parfum de crise qui règne chez les Rouches et les Flandriens ainsi que leur place actuelle au classement. La première grosse occasion de la partie sera liégeoise avec un coup franc direct de Selim Amallah qui ira heurter la barre transversale (16e). Cinq minutes plus tard, Bokadi arrivera seul face à Bossut, mais placera le cuir bien au-dessus (21e). Bien servi par Raskin à l'entrée de la surface, Amallah décochera un tir qui passera juste à côté du poteau droit de Bossut qui était battu (34e). La première opportunité des visiteurs viendra des pieds de Ciranni, mais ne sera pas cadrée (38e). Klauss prendra le dessus sur Humphreys, mais enverra le cuir dans les tribunes (42e). Le score sera toujours vierge à la pause (0-0).

© photonews

En début de seconde période, Seck reprendra un ballon dans la surface, mais Bodart captera facilement l'envoi (49e). Une minute plus tard, le Standard touchera pour la deuxième fois les montants avec une frappe puissante de Nkounkou qui ira s'écraser sur la barre (50e). Et c'est finalement Zulte qui ouvrira le score via Gano, très bien servi par De Bock (55e), 0-1.

© photonews

Le Standard réagira avec une reprise de Fai contrée par Boya (56e) et une tête de Klauss repoussée par Bossut (58e). Les Liégeois pousseront pour revenir à l'image d'un joli retourné de Muleka capté par Bossut (84e). En fin de rencontre, les locaux seront réduits à dix suite au deuxième jaune de Fai pour une intervention fautive sur Seck (88e). Muleka sera proche d'égaliser durant le temps additionnel, mais sa tête passera juste à côté (90e+3). À quelques secondes de la fin, Klauss enverra un tir sur le poteau (90e+5). Le score ne bougera plus, le Standad s'inclinera 0-1.

© photonews

Nouvelle déconvenue et mauvaise opération pour le Standard de Liège avec cette défaite contre Zulte Waregem. Les Rouches se devaient de l'emporter dans ce match de la peur face à des Flandriens pourtant faibles sur la pelouse. Mais les Liégeois ont vendangé alors que les visiteurs n'ont pas eu besoin de cinquante occasions pour faire mouche. Un revers qui fait mal en bord de Meuse puisque le matricule 16 reste 13ème avec 23 points. Zulte se hisse à la 14ème position et revient à hauteur de son adversaire du soir avec 23 unités.