Timmy Simons fier après Standard-Zulte : "Les garçons ont fait un travail fantastique pour conserver le résultat"

Ce dimanche, Zulte Waregem est parvenu à s'imposer au Standard de Liège (0-1) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem enchaîne un deuxième succès de suite et affiche un joli 6 sur 6. Pourtant inoffensif en première période, les Flandriens ouvriront la marque sur leur seule grosse occasion : un centre de De Bock à destination de Gano dont la reprise ira se loger dans la lucarne. "En première mi-temps, nous avons eu du mal contre un bon Standard. Ils ont très bien trouvé l'espace et l'homme libre au milieu de terrain. En deuxième mi-temps, nous avons essayé de renverser la situation. Ensuite, nous avons eu un peu plus de contrôle sur le jeu et nous avons marqué un but magnifique avec Gano", a confié Timmy Simons en conférence de presse.

"Ce n'était pas facile pour lui non plus, il a commencé les deux derniers matchs sur le banc. Ce sont les choix difficiles que vous devez faire en tant qu'entraîneur, car je l'aime et il le sait. Il a converti cette émotion en un but et a permis à l'équipe de remporter le match. Les choses peuvent changer très rapidement, nous avons besoin de tout le monde. Après ce but, c'était la survie pour nous. Il faut un peu de chance dans certaines phases, mais nous avons continué à y croire jusqu'à la fin. Cette combativité est aussi une qualité, les garçons ont fait un travail fantastique pour conserver le résultat", a conclu le coach de Zulte Waregem.