Noë Dussenne déconfit : "On n'arrive pas à avancer"

Le Standard de Liège n'a pas clôturé l'année 2021 sur une belle note. Les Rouches se sont inclinés à Sclessin contre Zulte Waregem (0-1) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a de nouveau chuté à Sclessin. Les Rouches ont eu plusieurs occasions, mais ne sont pas parvenus à les conclure en plus de trois ballons sur les montants adverses. Les visiteurs ont eu une seule opportunité, et elle a fini au fond des filets. "Toute la semaine on a dit que Zulte était dangereux sur phase arrêtée et sur centre et on encaisse sur un centre. On répète chaque fois les mêmes choses et on fait les mêmes erreurs. C’est même plus que rageant. On sait bien qu’ils ont des grands formats devant, qu’ils vont centrer et qu’il faudra jouer les deuxièmes ballons et là il est tout seul, contrôle poitrine et goal…", a lâché Noë Dussenne au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

"Ce n'est même plus rageant, c’est frustrant"

"Ce sont des erreurs et si on ne sait pas les gommer de notre jeu, on ne sait pas avancer. Deux actions dans les dernières minutes avec deux face-à-face et il y en a un qui passe à côté et l'autre sur le poteau. Ce n'est même plus rageant, c’est frustrant. Je n’ai même pas les mots, ça devient compliqué. Si on n’arrive pas à mettre ces ballons-là au fond on ne sait pas gagner un match et on ne sait pas faire de résultat. On n’arrive pas à avancer", a précisé le défenseur central.

Le Standard de Liège s'est créé plusieurs occasions, mais a peut-être manqué d'un peu de chance contrairement à Zulte Waregem. "Malheureusement la chance on doit la provoquer. En première mi-temps, on contrôle le match, ils ont une seule occasion c’est un coup franc largement au-dessus. En deuxième mi-temps, ils ont un centre, un contrôle poitrine, une frappe et puis goal. Ils sont efficaces. Ils prennent des points. Nous, on n’est pas assez efficaces, on n’est pas assez rigoureux, devant comme derrière. On encaisse et on ne marque pas donc on ne prend pas de point. Le caractère, ça ne fait pas avancer. Il nous faut des points", a expliqué l'ancien joueur de Mouscron.

"Il faut se retrousser les manches"

Cette courte période de break qui attend les joueurs de Pro League sera peut-être bénéfique au Standard. C’est du moins ce qu’espère Dussenne. "Il faut se retrousser les manches. Ici, on va avoir quelques jours de congé, il faut que tout le monde tourne le bouton. En janvier, on a un stage de préparation, on doit le faire au maximum. Il faut reprendre pied au plancher pour le reste de la saison et arrêter de commettre ces erreurs", a conclu Noë Dussenne.