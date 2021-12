Luka Elsner dépité : "On pourra dire qu'on a beaucoup essayé"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté cotre Zulte Waregem (0-1) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège vient de subir une nouvelle déconvenue. Alors que les Rouches voulaient terminer l'année sur une belle note, ils ont chuté à domicile contre un concurrent du bas de classement. Les Liégeois ont touché trois fois les montants, mais ne sont pas parvenus à faire mouche.

"On se crée de bonnes situations, des occasions favorables et on fait preuve d'une bonne rigueur défensive. Puis, on tape la barre. On n'est pas inquiété, puis malheureusement sur le seul ballon intéressant à subir, on offre un but. On l'offre sur un plateau. Comment on peut laisser un contrôle de la poitrine dans notre surface", a lâché Lula Elsner à l'issue de la partie. "Ensuite, on a encore de bonnes opportunités, puis on tape encore deux fois le montant. On pourra dire qu'on a beaucoup essayé. Il y cet aspect de transcendance à avoir car on est dans la survie. Il faut cet état second car on joue notre vie. Je ne l'ai pas ressenti et c'est ce qu'il manquait aujourd'hui", a déclaré le technicien franco-slovène.