Joao Klauss : "Ce que nous faisons en ce moment, c'est une honte pour le club"

Le Standard de Liège a de nouveau subi une nouvelle déconvenue en chutant à domicile contre Zulte Waregem (0-1) ce dimanche. Les Rouches restent calés à la 13ème place avec 23 points au compteur.

Le Standard de Liège n'y arrive toujours pas et éprouve toujours autant de difficultés à marquer des buts. Les Rouches ont touché deux fois la barre transversale via Amallah et Nkounkou et Klauss a décoché un tir sur le poteau durant les dernières secondes de la rencontre.

"C’est un moment difficile pour nous. Nous n'avons pas fait un mauvais match car nous avons eu pas mal d’occasions mais nous ne marquons pas", a lâché Joao Klauss au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "C’est difficile pour l’équipe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce que nous faisons en ce moment, c’est une honte pour le club. C’est normal de ne pas être satisfait", a lâché le Brésilien.

La trêve hivernale semble arriver au bon moment pour les Rouches. "Maintenant il y a une pause, il faut travailler et tout améliorer. Nous avons perdu énormément de points dans des matchs que nous aurions dû gagner", a conclu le joueur prêté par Hoffenheim.