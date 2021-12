Mehdi Carcela : "Comme un mauvais karma au-dessus de nos têtes..."

Le Standard de Liège a chuté contre Zulte Waregem (0-1) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League. Le matricule 16 reste enlisé dans la crise et ne parvient pas à s'en sortir.

La situation se tend et reste compliquée du côté du Standard de Liège. Les Rouches ont dominé Zulte et ont même touché trois fois les montants, mais ne sont pas parvenus à faire mouche.

"Parfois, nous avons des difficultés à rentrer dans le match ou alors comme aujourd'hui, nous nous avons beaucoup d'occasions et ça ne veut pas rentrer. Comme un mauvais karma au-dessus de nos têtes...", a confié Mehdi Carcela à l'issue de la rencontre. "Zulte n'a eu qu'une occasion et ils la mettent au fond. C'est difficile de sortir de cette situation, mais je suis positif et je reste confiant. Tout peut aller très vite dans notre championnat et vite cette trêve hivernale qui arrive au bon moment", a souligné le Marocain.

Le matricule 16 va devoir se remettre en question au mois de janvier. "Nous allons avoir quelques jours de congés et être en famille. Nous allons nous changer les idées avant de travailler à fond au stage. Cela va nous faire du bien car nous devons nous ressourcer même si nous voulons redresser la situation au plus vite. Le coach donne sa vie pour nous et l'équipe. Tout est mis en place pour nous mettre dans les meilleures conditions. À nous d'inverser la tendance", a conclu le milieu offensif.