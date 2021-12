Moussa Sissoko : "Le stage fera du bien à l'équipe et permettra de rectifier le tir"

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est incliné contre Zulte Waregem (0-1) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège peut nourrir de gros regrets après sa défaite contre Zulte Waregem. Les Rouches ont dominé les Flandriens et obtenu plusieurs occasions. Ils ont même touché les montants à trois reprises, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Les visiteurs ont marqué sur leur seule opportunité.

"Nous n'avons rien donné à l'adversaire défensivement. Ils ont une occasion qui vient de nulle part, et ils la mettent au fond. Il faut être constamment concentré pour ne prendre aucun but. Il faut continuer de travailler. Il y a un esprit de famille qui commence à se créer et il n'existait pas auparavant", a confié Moussa Sissako à l'issue de la rencontre.

"Il ne faudra pas oublier 2021 et se servir de notre vécu"

La trêve hivernale tombe au bon moment pour les Rouches enlisés dans la crise. Les Liégeois effectueront leur stage à Marbella. "Ce stage fera du bien à l'équipe et permettra de rectifier le tir. Il ne faudra pas oublier 2021 et se servir de notre vécu. Moi de mon côté, je serai à la CAN. Je suis content de participer à cette compétition avec mon pays, mais je me sens coupable de laisser l'équipe alors que nous vivons une situation compliquée", a expliqué l'international malien.

Quels sont les objectifs du Standard ? "Actuellement, c'est compliqué de parler de top 4 ou de top 8. Il faut relever la tête et commencer à gagner des matchs", a conclu Sissako.