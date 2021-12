Steven Gerrard positif au Covid-19

Aston Villa a annoncé ce samedi que son entraîneur, Steven Gerrard, avait été testé positif au Covid-19 et donc placé à l'isolement, conformément au protocole en vigueur en Angleterre.

L'Anglais ne pourra ainsi pas être présent sur le banc des Villains lors des deux prochains matchs des siens en championnat : ce dimanche pour la réception de Chelsea (18h30) puis mardi, en déplacement à Leeds (18h30).

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.