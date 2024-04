Faut-il trembler pour Youri Tielemans ? Son coach donne une update !

Youri Tielemans pourrait-il manquer l'Euro 2024 ? À un mois et demi de la compétition, le Diable Rouge est sorti blessé ce samedi.

Ce samedi, Aston Villa a subi deux coups durs contre Chelsea : Youri Tielemans et Emiliano Martinez sont sortis, l'un à la 27e minute, l'autre à la mi-temps. Deux titulaires indiscutables pour les Villains, alors que le club est bien placé en Premier League et jouera les demi-finales de la Conference League.

Côté belge, on tremble bien sûr pour Youri Tielemans. Le Diable Rouge se tenait l'aine avant sa sortie, et l'Euro 2024 commence dans un mois et demi. Unai Emery a donné une vague update concernant ses joueurs, mais n'en saura plus que ce dimanche.

"Nous testerons Martinez et Tielemans demain (lisez ce dimanche, nda). Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais s'ils ne sont pas disponibles une, deux, trois semaines, il faudra l'accepter", se résigne l'entraîneur d'Aston Villa dans des propos relayés par le Birmingham Mail.

De retour juste avant l'Euro 2024 ?

Si Tielemans s'est occasionné une déchirure à l'aine, son absence peut être évaluée, de manière large, entre 2 et 6 semaines. Quoi qu'il en soit, il semble clair que le Belge manquera quelques matchs très importants, dont la double confrontation en Europe contre l'Olympiakos.

Mais s'il venait à manquer entre un mois et un mois et demi de compétition, Youri Tielemans manquerait toute la fin de saison et reviendrait de justesse pour l'Euro, où Domenico Tedesco en fera probablement un titulaire. Un coup dur, donc, pour le sélectionneur. Récemment, Tielemans s'offrait un doublé lors du spectaculaire partage (2-2) à Wembley contre l'Angleterre.