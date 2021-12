Leroy Sané reconnaissant envers le Bayern : "On ne retrouve pas cela dans tous les clubs"

L'ancien joueur de Manchester City semble enfin avoir trouvé ses marques en Bavière.

Leroy Sané cartonne avec le Bayern, l'international compte 5 buts en 17 apparitions de Bundesliga, et 11 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Le joueur de 25 ans est également très décisif avec plusieurs assists à son compte, et une grosse influence au sein de la ligne offensive des Bavarois.

Aujourd'hui, Sané se sent bien comme le prouvent ses performances, et il n'a pas manqué de rappeler la raison : "La direction, les gens du club et Uli Hoeneß m'ont contacté pour m'apporter leur soutien", a évoqué le joueur dans Bild am Sonntag.

Entre problèmes physiques, blessure, ré-adaptation et pression, l'Allemand a connu un retour compliqué au pays. Mais ce dernier a salué l'esprit qu'il a trouvé au sein du Bayern, où on ne l'a pas laissé tomber : "De tels encouragements font plaisir, et on ne retrouve pas cela dans tous les clubs. Julian Nagelsmann continue à m'aider à devenir meilleur dans son système de jeu, et nous aide à nous améliorer en tant qu'équipe", explique Sané qui semble avoir trouvé son rythme après une saison où il cherchait ses marques.

A mi-chemin cette saison, le Bayern est solidement installé en tête de Bundesliga avec 9 points d'avance sur Dortmund.