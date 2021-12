Le Barça va enroler une pépite du football espagnol

Selon Albert Rogé, Toni Juanmarti (journalistes espagnols) et Fabrizio Romano, le Barça va enroler la pépite espagnole de Francfort, Fabio Blanco.

Formé à Valence, le jeune ailier de 17 ans va s'engager à Barcelone jusqu'en 2024. Le jeune joueur a inscrit deux buts en huit rencontres en Bundesliga U19.

Le Barça, avec l'arrivée récente de Ferran Torres, 21 ans, continue donc de construire son équipe pour les prochaines années.

Barcelona are set to sign the 17 year old winger Fabio Blanco from Eintracht Frankfurt. Deal confirmed - he’s gonna sign until June 2024 as reported by @tjuanmarti @albert_roge. 🤝🇪🇸 #FCB



The deal will be completed in January and not in the summer. Paperworks ready to be signed.