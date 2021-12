Hrosovsky se dit prêt à étudier une offre intéressante

L'international slovaque a déclaré qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour, mais qu'il étudierait toute proposition intéressante.

"Il n'y a actuellement aucun transfert. Je suis heureux à Genk, et ma famille l'est aussi. Je pense que nous ferons mieux en 2022 et que nous allons remonter au classement" a déclaré Hrosovsky à la télévision slovaque.

A 29 ans, l'international slovaque a inscrit quatre buts en 15 rencontres cette saison. Même si un départ n'est pas à l'ordre du jour, Hrosovsky se dit prêt à étudier toutes les propositions intéressantes de clubs du top 5 européen, surtout si elle vient d'Italie: "Bien sûr que j'y réfléchirais. J'aimerais jouer dans l'un des cinq grands championnats, et en particulier en Italie. Mais ce n'est absolument pas le cas pour le moment."