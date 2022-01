Salernitana et Franck Ribéry peuvent pousser un ouf de soulagement

Alors que la fédération italienne avait donné au promu jusqu'au 31 décembre pour trouver un nouveau repreneur, la formation où évolue Franck Ribéry semble s'être sauvée in extremis.

Menacé d’être exclu de la Serie A, Salernitana a pu compter sur l’investisseur napolitain Danilo Iervolino, 43 ans, pour lâcher une somme comprise en dix et vingt millions afin de racheter le club

"Je ferai tout pour sauver le club, en me concentrant sur les jeunes et la croissance du club, a déclaré le nouveau proprio. Je ferai tout pour essayer de maintenir la Salernitana en Serie A. Dans tous mes projets, j'ai toujours mis beaucoup d'enthousiasme et ce sera aussi le cas dans ce projet. Je suis amoureux de Salerne."