Romelu Lukaku écarté pour la rencontre face à Liverpool !

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a finalement été puni par Thomas Tuchel. Le technicien allemand était fort agacé par les états d'âme de son buteur.

Depuis jeudi, tout le monde ne parle que de l'interview de Romelu Lukaku accordée à Sky Italia. Le Diable Rouge est mécontent de sa situation depuis son retour à Chelsea l'été dernier et n'écarte pas un retour à l'Inter Milan prochainement. Les déclarations de Big Rom n'ont pas plu aux Blues et à Thomas Tuchel. Ce dernier aurait finalement puni son buteur en l'écartant pour le choc face à Liverpool de la 21ème journée de Premier League, selon The Athletic.

Romelu Lukaku regardera donc ses coéquipiers depuis les tribunes, ou de chez lui. Une décision forte de la part du coach de Chelsea.