🎥 Copa del Rey : qualification difficile pour Eden Hazard (décisif) et le Real Madrid

Suite de la Copa del Rey avec les rencontres du Betis, du Rayo, du Celta et du Real Madrid.

Le Real Madrid se déplaçait près d'Alicante. Avec Eden Hazard au coup d'envoi mais sans Courtois (laissé au repos), le Real a eu du mal face à une D3 accrocheuse.

Bousculés, les visiteurs ouvraient pourtant le score contre le cours du jeu, via Militao (39e) de la tête.

Après le repos, Vega (66e) égalisait pour Alcoyano d'une superbe frappe enroulée.

Le Real réalisait finalement le break en fin de match. La frappe contrée d'Asensio sur une passe d'Eden Hazard permettait aut Real de reprendre les commandes (76e), avant qu'Isco (78e) ne profite d'un mauvais dégagement pour planter le troisième.

Juste avant la rencontre, le Betis avait facilement validé sa qualification (0-3) face à Valladolid grâce à des buts de Carvalho (24e), Fekir (27e) et Iglesias (50e). Le Rayo Vallecano s'est difficilement qualifié contre Mirandés (0-1) grâce à un but de Martin (61e). Enfin, le Celta de Vigo voit sa campagne s'arrêter à Majorque contre l'Atlético Baleares (2-1), suite à un doublé de Manel Martínez (17e et 76e), pour un but de Mendez (64e) côté visiteur.