Les Belges à l'étranger : Benteke et Crystal Palace passent par la petite porte, Chadli et son club coincent

Fortunes diverses pour nos deux Diables qui jouaient cette après-midi.

On file tout d'abord du côté de l'Angleterre, où se déroulaient des matchs du 3e tour de FA Cup. Plusieurs clubs de Premier League faisaient leur entrée en lice, notamment Crystal Palace. Les Eagles de Patrick Vieira ont été ménés sur la pelouse de Milwall suite à un but de Benik Afobe (ex-Bournemouth) à la 17e minute. En seconde période, Palace va inscrire deux buts via Olise (46e) et le Francais Mateta, prêté par Mayence (58e). Malgré la montée au jeu de Christian Benteke (65e), le score ne changera pas, et les Londoniens se qualifient au second tour. Benteke n'a plus marqué en compétition depuis le 20 novembre.

Petite surprise par contre dans le match entre Burnley et Huddersfield, où les pensionnaires de Premier League se sont inclinés 1-2. Plus tard dans la journée, Leicester (avec Tielemans tiulaire et déjà buteur) rencontre Watford, tandis que le Brighton de Leandro Trossard rencontre West Brom.

Direction ensuite la Turquie, où le Basaksehir, club où évolue Nacer Chadli, a "calé" face à Alanyaspor, 8e du classement. L'ancien joueur de Tottenham et d'Anderlecht est monté à la 68e minute, mais n'a pas changé la donne du match qui s'est terminé sur un score de 1-1. Le Basaksehir, où évolue pour la petite histoire l'ancien d'Anderlecht Stefano Okaka, pointe à la 3e place du classement général. Nacer Chadli, oublié par Martinez lors des derniers rassemblements des Diables, en est déjà à 16 matchs cette saison.