Ligue 1 : Lyon y a cru, mais n'est pas parvenu à faire chuter le PSG

L'Olympique Lyonnais recevait le PSG ce dimanche et a longtemps cru pouvoir faire chuter le leader intouchable du championnat.

L'OL y aura cru et aura longtemps mis le Paris Saint-Germain en échec ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Dès la 8e minute de jeu, Lucas Paqueta, magnifiquement servi par Bruno Guimaraes, ouvrait le score et mettait Lyon aux commandes. Le PSG, jusque là bousculé, répondra en alertant Anthony Lopes à plusieurs reprises avant la pause, Kylian Mbappé touchant notamment le poteau.

L'OL et le PSG resteront au coude-à-coude en seconde période, mais le leader parisien reprendra progressivement le contrôle des débats, jusqu'à la délivrance signée Timo Kehrer (77e). Mbappé touchera encore le montant, mais le score ne bougera plus ; Paris reste confortablement installé en tête avec 11 points d'avance sur Nice, et Lyon ne décolle pas du ventre mou, coincé à la 11e place.