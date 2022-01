Football amateur: et si cela s'arrêtait?

L'épidémie de Covid-19 flambe, et les compétitions sont pour le moment à l'arrêt. Mais que se passerait-il si l'arrêt était définitif?

C'était l'un des gros problèmes lors de la dernière saison: lorsque les compétitions du niveau amateur ont été arrêtées, tout a été gelé: les montées, les descentes. Mais cette saison, tout a été prévu, et dans l'état actuel des choses, tant l'ACFF que son pendant néerlandophone peuvent avoir l'esprit tranquille.

En effet, d'après le règlement qui a été adopté en début de saison, si la moitié des rencontres de la saison a été disputée, les classements sont validés, et donc les montants et les descendants aussi. Attention, cela vaut pour les équipes premières, pas pour les équipes de jeunes. Et au jour d'aujourd'hui, cette moitié de rencontre a été joué.

En gros, si on prend le classement de la Nationale 1, Dessel monterait à l'échelon supérieur (D1B) et en cas de passage d'une D1B à 16 (avec 4 équipes U21) et de la descente du dernier de D1B, 4 autres équipes de Nationale 1 devraient accompagner Dessel: Le Patro Maasmechelen, le RFC Liège, l'Olympic de Charleroi et Thes Sport.... sous réserve d'acceptation de la licence évidemment.