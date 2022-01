🎥 Cristiano Ronaldo : "je ne veux pas me battre pour la 6e place"

Dans une interview donnée pour Sky Sports, CR7 (36 ans, 14 buts en 21 matchs cette saison) a déclaré qu'il voulait du changement dans son équipe de Manchester United, et qu'il termine au moins dans le top 3 en Premier League cette saison.

"Manchester United doit gagner le championnat, ou terminer 2e ou 3e. Si nous terminons hors du top 3, je ne l'accepterais pas. (...) Nous pouvons changer les choses (....) On peut faire mieux, tous. (...) Je ne veux pas me battre pour la 6e, 7e ou 5e place."

🗣 "I don't accept less than the top three."



Cristiano Ronaldo says that #MUFC should not accept anything less than a top three finish in the Premier League this season.pic.twitter.com/wKVHPiGCQt