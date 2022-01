L'excuse incroyable de l'arbitre de Tunisie-Mali

Cette CAN ne finit plus de faire couler de l'encre...

Les images ont fait le tour du monde : alors que le match Tunisie-Mali de Coupe d'Afrique des Nations affiche un score de 0-1 et 85 minutes au compteur, l'arbitre de la rencontre décide d'y mettre un terme. Personne ne comprend ce qu'il se passe, mais après quelques instants le match peut repartir. Alors qu'il reste 10 secondes à jouer dans le temps additionnel et que le 4e arbitre indique les arrêts de jeu, nouveau coup de théâtre : Mr. Janny Sikwaze met à nouveau un terme à la rencontre. Stupeur. Les colères et protestations des Tunisiens n'y changeront rien.

Selon RMC Sport, le patron des arbitres Essam Abdel-Fatah aurait informé un journaliste que Janny Sikazwe aurait en fait été victime...d'insolation. Il aurait été conduit à l'hôpital directement après la rencontre.