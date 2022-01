🎥 Mis sous pression par le Borussia Dortmund, Erling Haaland réagit : "Il va se passer des choses bientôt"

Le Norvégien a planté un doublé ce vendredi soir lors de la large victoire contre Fribourg (5-1) lors de la 19e journée de Bundesliga.

À l'issue de la rencontre, Erling Haaland (21 ans) n'a pas esquivé les questions au sujet de son avenir et a d'ailleurs clairement répondu aux sorties médiatiques répétées des dirigeants du BvB au micro de la télévision scandinave.

"Le Borussia Dortmund est en train de me pousser à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football", a lâché le Norvégien étonné de la posture du club de la Ruhr, répétant plusieurs fois se sentir sous pression. "Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club", a-t-il ajouté avant de poursuivre.

"Il va se passer des choses bientôt. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à me décider maintenant parce qu'il y a beaucoup de matchs et je voudrais me concentrer là-dessus, mais je ne peux pas..."