L'Algérie n'est pas encore éliminée de la CAN, mais devra gagner contre la Côte d'Ivoire

Les Fennecs se sont inclinés sur un but d'Esteban Obiang Obono (70e). Le "Belgicain" Adem Zorgane (Charleroi) a assisté à cette déconvenue historique depuis le banc.

Historique, parce que cette défaite stoppe une série d'invicibilité de 35 matchs des Algériens. Cela faisait depuis octobre 2018 que les hommes de Djamel Belmadi n'avaient plus perdu. S'ils ne perdaient pas sur les 3 premiers matchs de groupes, ils battaient un record détenu par l'Italie.

L'Algérie est maintenant dos au mur : après cette défaite face à la 114e nation mondiale, ils n'ont plus d'autre choix que de devoir s'imposer lors du prochain match, face à la Côte d'Ivoire. Un choc très attendu.

Unbelievable scenes as Equatorial Guinea TAKE THE LEAD against reigning champions Algeria!



