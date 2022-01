Liga: le Betis régale et s'accroche à sa troisième place

Le Betis cartonne et conforte sa place sur le podium de la Liga.

On jouait également en Liga ce mardi et c'est le Betis Séville qui a fait la bonne opération de la soirée. Les Sévillans ont largement dominé le Deportivo Alavès grâce à un doublé de Borja Iglesias et des buts de Sergio Canales et Juanmi (4-0). L'autre rencontre de la soirée oppose Cadiz à l'Espanyol de Landry Dimata.

Au classement le Betis, qui est également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, pointe à la troisième place avec 12 points de retard sur le Real, 7 sur le FC Séville et quatre unités d'avance sur le quatrième, l'Atletico.