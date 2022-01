Le coach de Brentford frustré après la défaite contre Manchester United : "Ils ont été chanceux"

Manchester United s'est imposé largement à Brentford (1-3) mercredi en match de retard de la 17ème journée de Premier League.

Manchester United a éprouvé des difficultés et a été bousculé dans le jeu avant la pause avant de prendre le dessus sur Brentford. Pour le coach adverse, Thomas Frank, la victoire mancunienne n’est pas méritée. "Je suis incroyablement fier de mon équipe. Nous avons le plus petit budget en Premier League et Manchester United, certainement le plus gros. Vu la manière dont on a joué en première période, on les a détruits. On aurait dû mener au moins deux buts à zéro. (…) On a créé cinq ou six occasions dont trois énormes et de mon point de vue, même si je sais qu’il faut les convertir, il n’y aurait dû avoir qu’un seul vainqueur dans ce match, ou au minimum un nul", a lâché le coach des Bees, au micro de BT Sports.

"Ils ont été chanceux. Bien sûr, il faut être efficace mais je suis fier de notre performance. Ils ont dû changer de système face au petit Brentford. (…) Ils n’avaient pas eu une occasion avant leur premier but. Même si je sais que c’est pour cela qu’ils ont payé 85 millions pour Jadon Sancho, qui n’était même pas dans le groupe", a encore conclu Frank.