Officiel : Aston Villa prolonge son gardien de but

Le gardien argentin Emiliano Martinez ( 29 ans) vient de prolonger son contrat chez les Villans. Le club vient d'officialiser cela sur ses réseaux. Arrivé en 2020 en provenance d'Arsenal, il est désormais le gardien titulaire et enchaîne les grosses prestations ; ce qui lui a permis de s'imposer en tant que gardien numéro de l'équipe nationale d'Argentine. Martinez a prolongé jusqu'en 2027.

"Je suis heureux et ma famille aussi, j'aime jouer au football ici. Je suis impatient pour les prochaines 5 années et demi", a-t-il déclaré.

"When I'm happy and enjoying my football, my family is happy so I'm looking forward to another five-and-a-half years." 💜 @EmiMartinezz1