Le stade de Wolverhampton endommagé par un incendie !

Le stade de Wolverhampton, Molineux, a été frappé par un large incendie cette nuit vers 2h du matin, a annoncé le club ce dimanche. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'enceinte des Wolves aurait subi des dommages considérables. L'incendie aurait débuté dans le bar du stade et l'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter que le feu se propage ; les tribunes locales n'auraient pas été endommagées. Les tribunes visiteurs pourraient avoir subi plus de dégâts.

Considerable damage has been caused by a fire in the Billy Wright Stand at Molineux.



Thank you to the excellent @WestMidsFire for their prompt response and assistance in controlling the blaze.