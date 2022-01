Séville sur le point de boucler la venue d'Anthony Martial

Un gros coup pour les Andalous.

Selon les informations de talkSport, Anthony Martial (26 ans, 10 matchs et 1 but cette saison) va être prêté au FC Séville. Le Français arriverait dans le cadre d'un prêt, courant jusqu'à la fin de la saison. Les discussions seraient avancées et le joueur voudrait rallier l'Andalousie. Le journaliste d'ESPN Rodrigo Faez affirme quant à lui que l'opération est bouclée, et que les parties seraient tombées d'accord.