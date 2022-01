Laszlö Bölöni en Roumanie, suite et fin (?) : "Il pense en français, pas en roumain"

Laszlö Bölöni n'a pas été choisi par la fédération roumaine pour devenir le nouveau sélectionneur national. L'ancien entraîneur du Standard et de l'Antwerp avait des demandes trop élevées.

Laszlö Bölöni a donné ce mercredi une conférence de presse de plus d'une heure lors de laquelle il a expliqué les raisons pour lesquelles il n'est pas devenu le nouveau sélectionneur de la Roumanie. Et lors de cet entretien avec la presse nationale, l'ancien entraîneur du Standard et de l'Antwerp a eu une déclaration très controversée : "Aujourd'hui, si l'équipe nationale est capable de faire de très bons matchs mais aussi de très faibles, c'est parce que, excusez-moi de le dire, il n'y a plus de qualité dans le football roumain", lance-t-il dans des propos relayés par la Gazeta Sporturilor.

"Nos derniers grands joueurs internationaux, qui sont-ils ? Adrian Mutu, Cristian Chivu. Cela fait presque 15 ans", ajoute Bölöni, qui a affirmé qu'il aurait pu aider l'équipe nationale : "Je sais exactement ce qu'il aurait fallu à Razvan Marin (ex-Standard) pour percer à l'Ajax. Je sais ce qu'il leur manque, ce que je peux leur apporter. La principale responsabilité incombe aux éducateurs. Je pense que la politique sportive roumaine, dans ce sens, est mauvaise".

Des propos qui passent mal

Sans surprise, les propos de Bölöni passent mal en Roumanie, alors qu'Edi Iordanescu a été intronisé nouveau sélectionneur. "Je pense désormais que la FRF a bien fait de ne pas le prendre. Je ne pense pas qu'il ait vu un match de l'équipe nationale ces dernières années", estime Mihai Stoica, ancien manager du Steaua Bucarest. "Je pensais que Bölöni était l'ancien Bölöni, pas celui-là".

L'ancien du Standard avait notamment rappelé, en conférence de presse, les joueurs du top niveau qu'il avait formés à l'époque, notamment ... Steven Defour. "Que signifie Steven Defour aujourd'hui ? Qui est-il ? Faut-il s'en vanter en 2022 ?", s'interroge Stoica. "Si vous voulez un coach roumain, amenez quelqu'un qui pense en roumain, pas en hongrois ou en français".