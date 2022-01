Dedryck Boyata s'est blessé aux ligaments de la cheville

Le Hertha Berlin a communiqué que son défenseur belge Dedryck Boyata s'était blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'un match amical disputé ce vendredi contre le Lech Poznan (défaite 2-4).

Le club a posté une photo du Diable Rouge avec un bandage autour de sa cheville. La durée d'indisponibilité n'a pas été précisée. Il s'agit de la 4e blessure - si l'on compte son infection au coronavirus - du Belge cette saison.

Captain Dedryck #Boyata suffered a ligament injury in his right ankle during #BSCPLO and will be out of action for the time being. Speedy recovery, Dedo! 🙏#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/aKvpTh1aoL