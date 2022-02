🎥 Le but magnifique de Coutinho face au Paraguay

Pour son retour depuis plus d'un an avec la Selecao, le Brésilien a montré toute l'étendue de son talent.

Les Auriverde se sont imposés cette nuit face au Paraguay (4-0) dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Philippe Coutinho était titularisé pour la seconde fois consécutive par Tite avec l'équipe nationale du Brésil depuis octobre 2020. Le nouveau joueur d'Aston Villa lui a bien rendu, en inscrivant le second but des siens. Récupérant une passe, il s'est avancé et a décoché une magnifique frappe des 30 mètres qui allée se loger dans la lucarne.

Coutinho n'avait plus commencé avec le Brésil depuis une rencontre face au Pérou le 13 octobre 2020. Il avait récemment débuté le match contre l'Equateur mais avait dû prématurément céder sa place suite à une carte rouge recue par son compatriote Emerson.