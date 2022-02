L'Egypte élimine le Cameroun au bout du suspens et se qualifie pour la finale de la CAN !

Aucune des deux formations n'a réussi à marquer durant les 120 minutes. A la loterie des pénaltys, ce sont les Pharaons qui sont sortis vainqueurs.

Le Cameroun pouvait rallier la finale de sa propre CAN, mais les Lions Indomptables ont échoué face à des Egyptiens désireux de prendre leur revanche, eux qui avaient perdu en finale contre le Cameroun lors de l'édition 2017.

Les premières offensives venaient de Mohamed Salah, la star égyptienne. Les Camerounais répondaient par l'intermédiaire de Ngadeu (KAA Gent). Karl Toko Ekambi ratait ensuite une reprise. Score à la pause : 0-0.

En seconde mi-temps, l'ancien d'Anderlecht Mahmoud Trézéguet faisait son entrée au jeu (46e). Les Pharaons pensaient bien ouvrir le score sur une passe en retrait ratée de Hongla (prêté par l'Antwerp à l'Hellas Vérone), mais Salah ratait son face-à-face devant Onana.

Peu de choses à se mettre sous la dent, si ce n'est près du banc de touche, où le coach de l'Egype Carlos Quieroz se faisait exclure suite à plusieurs contestations (90e). Le score était nul et vierge, et les deux équipes allaient jouer les prolongations.

Malgré d'énormes occasions de part et d'autre, notamment à la 118e pour l'Egypte, c'était la fatidique épreuve des tirs au but qui allait décider du deuxième finaliste de cette CAN.

Après que le premier tir au but soit réussi des deux côtés - notamment par le Camerounais Vincent Aboubakar, très en verve dans cette compétition - les Camerounais craquaient complétement et loupaient tous leurs pénaltys. L'ancien de Marseille et de Tottenham Clinton N'Jie s'avancait pour titer le pénalty fatidique...et manquait le cadre.

Sous les yeux de Samuel Eto'o, le Cameroun est éliminé. La finale nous offrira un duel Sadio Mané - Mohamed Salah qui promet d'être grandiose.