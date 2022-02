Saelemaekers et Milan privés d'Ibrahimovic pour le derby

Alexis Saelemaekers et l'AC Milan s'apprêtent pour un Derby della Madonnina important dans la course au titre.

En effet, l'Inter est leader avec 53 points et Milan troisième avec 49 points. Une victoire des Rossoneri relancerait donc la course au Scudetto.

Mais ce sera sans Zlatan Ibrahimović, comme l'a annoncé Stefano Pioli en conférence de presse. Le Suédois s'était blessé aux ischios fin janvier contre la Juventus et est toujours sur la touche.

Rebic sera également absent, mais Giroud sera présent et devrait être titularisé ce qui lui donnerait l'occasion d'être titulaire pour son premier Derby della Madonnina.

"We must be able to go beyond our limits."

The Boss' pre-match thoughts



🗨️ "Dobbiamo riuscire ad andare oltre i nostri limiti"

Così Mister Pioli alla vigilia del Derby #SempreMilan pic.twitter.com/3nstPYj4QE