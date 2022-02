Un club de Premier League a essayé de signer Osimhen cet hiver

L'ancien de Charleroi continue d'attirer de nombreuses convoitises.

Selon FootballInsider, Tottenham se serait renseigné auprès du Napoli pour Victor Osimhen (23 ans, 9 buts cette saison) lors de ce mercato hivernal. Le club napolitain aurait refusé l'offre, mais les Spurs n'en démorderaient pas et compteraient bien revenir à la charge, et cela dès la prochaine fenêtre des transferts. Ils seraient en effet déterminés à signer l'ancien joueur de Charleroi, et pourraient mettre sur la table une somme de 70 millions de livres sterling, soit plus de 80 millions d'euros. Un intérêt de Newcastle a également été relayé par plusieurs médias anglais ces derniers jours.

Arrivé de Wolfsbourg à Charleroi, Osimhen avait réussi une bonne saison avec 20 buts en 36 matchs. Il avait ensuite rallié le LOSC pour 22,5 millions d'euros. Une saison 2019-2020 concluante et 18 buts plus tard, le Napoli sortait le chéquier et dépensait 75 millions d'euros pour se l'offrir.