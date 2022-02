Le Bayern s'impose face à Leipzig au terme d'une rencontre spectaculaire

Comme souvent, le duel entre le Bayern et Leipzig a tenu toutes ses promesses.

Les rencontres entre le Bayern et Leipzig ont l'habitude de nous offrir beaucoup de spectacle et de buts, et l'affrontement de ce soir n'a pas dévié de la règle. Ce sont les Bavarois qui ouvrent le score dans le premier quart d'heure grâce à l'inévitable Thomas Muller. Mais juste avant la demi-heure, Konrad Laimer trouve Andre Silva qui égalise. A la 36e minute, Muller redonne l'avantage au Bayern, mais le but est annulé pour une faute. Peu avant le repos, c'est cette fois Robert Lewandowski qui fait mouche et qui permet au Bayern de reprendre l'avantage.

Le début de seconde période est animé et Konrad Laimer s'offre une seconde passe décisive de la soirée, cette fois pour Christopher Nkunku, qui remet les deux équipes à égalité. Mais juste avant l'heure de jeu, Gvardiol trompe son propre gardien et redonne l'avance au Bayern.

Le score ne bougera plus, et le Bayern remporte le choc de cette 21e journée de Bundesliga.