Le Standard de Liège et le Cercle de Bruges se quittent dos à dos

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillait le Cercle de Bruges lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner devait se passer des services de Dewaele et Dussenne, blessés. Toutefois, le coach des Rouches pouvai compter sur le retour de Sissako et Amallah. Et c'est Ngoy qui occupait le poste de back droit.

Vanhoutte sortira sur civière en début de rencontre après un contact avec Bokadi. La première occasion sera brugeoise avec un missile de Matondo poussant Bodart à sortir une claquette (17e). Le portier liégeois aura ensuite quelques frayeurs avec un drôle de rebond qui aura failli le surprendre (18e). Le Standard éprouvera beaucoup de difficultés à construire avec le pressing exercé par le Cercle durant cette première période. Juste avant la pause, les visiteurs obtiendront un coup franc très bien placé que Hotic enverra au fond des filets (44e), 0-1. Le premier ballon cadré des Liégeois sera une tête d'Amallah, mais facilement capté par Didillon (45e+2).

En début de seconde période, Bodart devra effectuer une parade sur une reprise de volée d'Hotic (48e). Les locaux auront une grosse occasion avec un centre en retrait de Dönnum en direction d'Emond, mais le Gaumais placera le cuir juste à côté (49e). Finalement, le Standard égalisera via Raskin, bien servi par Cafaro (55e-), 1-1.

À la réception d'un centre de Dönnum à l'entrée de la surface, Amallah poussera ensuite Didillon à se coucher (58e). En fin de rencontre, Didillon sera décisif sur un tir de Dragus dans la surface (88e). Le Cercle sera réduit à dix durant les arrêts de jeu avec l'exclusion d'Utkus (90e+1). Le Standard pensera arracher la victoire grâce à une reprise de la tête de Sissako (90e+2), mais le but sera annulé pour cause de hors-jeu. Score final : 1-1.

Avec ce partage, le Standard reste 13ème avec 29 points. Le Cercle est 8ème avec 35 unités.