Dominik Thalhammer après Cercle-Standard : "Nous aurions pu tuer la rencontre"

Le Cercle de Bruges a tenu tête au Standard de Liège (1-1) ce samedi soir lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le Cercle de Bruges a ouvert le score via un superbe coup franc direct d'Hotic avant la pause. Le Standard de Liège égalisera grâce à une réalisation de Raskin en début de seconde période. Durant les arrêts de jeu, Sissako pensera offrir la victoire aux Rouches mais son de la tête sera annulé pour cause de hors-jeu.

"Nous avons joué une très bonne première période et avons été bons durant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Nous aurions pu tuer la rencontre, mais nous n'y sommes pas parvenus. Après l'égalisation, nous avons eu du mal et même un peu chanceux par moments. Le match nul me paraît logique au final", a expliqué Dominik Thalhammer à l'issue de la rencontre.

Le coach du Cercle de Bruges a donné des nouvelles de Charles Vanhoutte sortir su civière après un contact avec Bokadi. "Il est à l'hôpital, mais il n'a pas une fracture heureusement", a souligné le technicien autrichien.