Le Cercle soulagé après le partage à Sclessin : "Heureux de l'issue de la rencontre après la consultation du VAR"

Le Cercle de Bruges a partagé l'enjeu à Sclessin face au Standard de Liège (1-1) ce samedi soir lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League. Les visiteurs devaient être soulagés après que le but de Sissako durant les arrêts de jeu ait été annulé par le VAR.

Moussa Sissako pensait arracher la victoire durant les arrêts de jeu, mais le but a été annulé pour cause de hors-jeu après consultation du VAR. "Nous sommes heureux et soulagés de la façon dont le match s'est terminé à la fin avec la consultation du VAR. D'un autre côté, nous avons joué une bonne première mi-temps et nous avons également continué sur notre lancée au début de la deuxième mi-temps en nous créant quelques occasions. Nous voulions vraiment gagner ce match", a souligné Jesper Daland.

Senna Miangue était content avec ce résultat. "Obtenir un point ici est tout simplement génial. Le Standard est toujours un grand club, même s'il traverse une mauvaise passe en ce moment. L'égalisation a donné confiance au Standard. J'ai entendu dire que le hors-jeu était très limite. La semaine dernière, notre but a été refusé pour un millimètre", a confié l'ex-Rouche.

De nombreuses équipes en lice pour le top 8

Les Vert et Noir ont toujours les Playoffs 2 dans le viseur. "Il y a beaucoup de clubs qui ont une chance de faire partie des huit premiers", souligne le défenseur central. "Nous devons continuer à montrer la même mentalité que celle affichée ces derniers mois. Nous pouvons viser ce top 8 si nous faisons le maximum", a précisé Daland.

Miangue ne veut pas trop s'avancer à cet égard. "Je pense que nous devons regarder match par match avec les joueurs et le staff du Cercle. Il ne faut pas regarder l'avenir trop vite", a conclu le latéral gauche.